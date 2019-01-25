В Нижегородской области замдиректора школы избила ученика

В городе Дзержинск Нижегородской области родители школьника подали заявление в полицию после того, как их ребенка ударила замдиректора местной школы, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в школе №4 и попал на камеры видеонаблюдения. Кадры, на которых видно как женщина-педагог бьет ребенка по лицу, после чего ее супруг оттаскивает мальчика в сторону, были опубликованы в соцсетях.
Предположительно, замдиректора таким образом вступилась за своего сына, которого подросток избил ранее.
Изначально сообщалось, что глава города Иван Носков уволил директора школы "за укрывательство информации об инциденте". Однако позже он изменил свое решение "во избежание эскалации конфликта".
Городской департамент образования создал комиссию, которая проведет служебное расследование. Носков взял инцидент под личный контроль.
На прошлой неделе в Тольятти учитель биологии, которая также работает завучем школы, во время урока дала ученице пощечину.
Автор видео пояснил, что школьница рисовала на уроке. Это заставило преподавателя скинуть со стола учебные принадлежности девочки и применить силу.
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