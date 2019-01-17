Власти не стали оправдывать поведение тольяттинской учительницы

Учительница из тольяттинской школы №93, ударившая по лицу ученицу пятого класса, раскаивается в своем поступке. Но, по словам руководителя городского управления министерства образования и науки Самарской области Ирины Кочукиной, это не оправдывает поведение педагога, передает РИА Новости.
"Мы как педагоги не имеем права на такую реакцию по отношению к ребенку, чем бы это ни было спровоцировано", – отметила Кочукина, напомнив о существовании требований к профессиональной деятельности.
По словам представителя ведомства, если учитель осознает, что поступила неправильно, такая реакция недопустима.
Запись того, как учитель биологии, которая также работает завучем школы, дает ученице пощечину появилась в Сети 16 января. Автор видео пояснил, что школьница рисовала на уроке. Это заставило преподавателя скинуть со стола учебные принадлежности девочки и применить силу.
Позже пресс-служба городской мэрии сообщила об отстранении учителя от работы на время проведения служебной проверки. Вместе с тем проверкой случившегося занимаются Следственный комитет, полиция и прокуратура.
Следователи в Тольятти проверяют информацию об учительнице, которая ударила ребенка
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