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17 января, 19:27

Власти не стали оправдывать поведение тольяттинской учительницы

происшествия общество

17 января, 19:27

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Фото: скриншот телеканала Москва 24

Учительница из тольяттинской школы №93, ударившая по лицу ученицу пятого класса, раскаивается в своем поступке. Но, по словам руководителя городского управления министерства образования и науки Самарской области Ирины Кочукиной, это не оправдывает поведение педагога, передает РИА Новости.

"Мы как педагоги не имеем права на такую реакцию по отношению к ребенку, чем бы это ни было спровоцировано", – отметила Кочукина, напомнив о существовании требований к профессиональной деятельности.

По словам представителя ведомства, если учитель осознает, что поступила неправильно, такая реакция недопустима.

Запись того, как учитель биологии, которая также работает завучем школы, дает ученице пощечину появилась в Сети 16 января. Автор видео пояснил, что школьница рисовала на уроке. Это заставило преподавателя скинуть со стола учебные принадлежности девочки и применить силу.

Позже пресс-служба городской мэрии сообщила об отстранении учителя от работы на время проведения служебной проверки. Вместе с тем проверкой случившегося занимаются Следственный комитет, полиция и прокуратура.

Следователи в Тольятти проверяют информацию об учительнице, которая ударила ребенка

происшествия общество

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