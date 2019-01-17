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10:00

СК проверяет информацию об ударившей школьницу учительнице

происшествия дети

10:00

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Фото: youtube.com

В Тольятти проводится доследственная проверка по факту причинения школьнице телесных повреждений, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Самарской области.

В Youtube 16 января появилась видеозапись, на которой преподаватель биологии школы №93 дает ученице 5-ого класса пощечину. В комментариях к ролику автор указывает, что инцидент произошел из-за того, что девочка рисовала на уроке. Якобы разозлившаяся учительница скинула со стола все учебные принадлежности ребенка и применила силу.

В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям педагога и всего руководства школы, а также действиям должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних.

По данным СМИ, учительницу отстранили от работы на время проведения служебной проверки.

происшествия дети

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