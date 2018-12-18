Пермский подросток сядет в колонию на 10 лет за нападение в школе

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17-летнего бывшего ученика школы №127 в Перми, напавшего в январе с ножом на учеников и учителя, приговорили к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор вынес Мотовилихинский райсуд Перми, сообщает "Интерфакс".

Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство 30 человек и уничтожении имущества школы.

Также подростку предъявили обвинение по ранее совершенному разбойному нападению на охранника образовательного учреждения с демонстрацией предмета, похожего на пистолет.

В ходе судебного заседания подсудимый извинился перед потерпевшими, своей семьей и учителями.

Второго участника нападения – ученика школы – перевели в психиатрический стационар на два месяца. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

15 января двое подростков нанесли ученикам и учительнице многочисленные ножевые ранения. Также они ударили ножами друг друга. В результате нападения ранения получили 15 человек, из них 12 госпитализировали.

Возраст пострадавших детей – от 10 до 12 лет. Учительница, защищавшая учеников, получила 17 ножевых ранений.

На момент совершения преступления нападавшим было по 16 лет. В ходе расследования уголовного дела обвиняемые прошли психиатрическую экспертизу.