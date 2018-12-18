Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18 декабря, 13:47

Пермский подросток сядет в колонию на 10 лет за нападение в школе

суды

18 декабря, 13:47

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

17-летнего бывшего ученика школы №127 в Перми, напавшего в январе с ножом на учеников и учителя, приговорили к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор вынес Мотовилихинский райсуд Перми, сообщает "Интерфакс".

Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство 30 человек и уничтожении имущества школы.

Также подростку предъявили обвинение по ранее совершенному разбойному нападению на охранника образовательного учреждения с демонстрацией предмета, похожего на пистолет.

В ходе судебного заседания подсудимый извинился перед потерпевшими, своей семьей и учителями.

Второго участника нападения – ученика школы – перевели в психиатрический стационар на два месяца. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

15 января двое подростков нанесли ученикам и учительнице многочисленные ножевые ранения. Также они ударили ножами друг друга. В результате нападения ранения получили 15 человек, из них 12 госпитализировали.

Возраст пострадавших детей – от 10 до 12 лет. Учительница, защищавшая учеников, получила 17 ножевых ранений.

На момент совершения преступления нападавшим было по 16 лет. В ходе расследования уголовного дела обвиняемые прошли психиатрическую экспертизу.

суды

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика