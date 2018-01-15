Число пострадавших в школе Перми увеличилось до 12 человек

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Двенадцать человек доставлены в больницы Перми после инцидента с нападением в местной школе. Об этом сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

"На данный момент 12 человек госпитализированы. Женщина и двое молодых людей 15–16 лет направлены в городскую клиническую больницу №4. Им уже проводятся операции. Еще девять пострадавших детей осмотрены врачами, обнаружены незначительные поверхностные травмы, они направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу", – говорится в сообщении министерства, передает ТАСС.

При этом, по данным Следственного комитета, число пострадавших составляет 13 человек. Об этом сообщил замруководителя СУ СК РФ по региону Сергей Сарапульцев.

"Всего пострадавших 13, включая двух лиц, между которыми произошла поножовщина. Среди пострадавших учительница", – сказал он.

Инцидент произошел в школе № 127 с углубленным изучением отдельных предметов в 10:19 по местному времени, когда после каникул началась учеба.

По данным Следственного комитета по Пермскому краю, в учреждении произошла драка между двумя школьниками, которую пытались предотвратить педагоги и школьники.