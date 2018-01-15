Поножовщина в пермской школе началась с драки двух подростков – СК

Драка двух подростков на ножах переросла в резню в пермской школе. Причины конфликта выясняются.

Инцидент произошел 15 января в одной из школ Мотовилихинского района Перми. Дерущихся подростков пытались разнять учителя и другие школьники, в результате чего получили ранения, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Пострадавших доставили в больницы, их число и состояние выясняются. Подозреваемых задержали, в ближайшее время их допросят. На месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что восемь школьников и один педагог получили ранения при нападении двух неизвестных мужчин в масках в школе № 127 с углубленным изучением отдельных предметов в Перми. Произошло это в 10:19 по местному времени, когда после каникул началась учеба.