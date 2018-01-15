Неизвестные в масках напали на школьников в Перми

Восемь учеников и одна учительница получили ножевые ранения в ходе нападения двух неизвестных мужчин в масках в школе в Перми.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Министерства территориальной безопасности Пермского края Елена Дубинина, на место выехал губернатор Максим Решетников и сотрудники Министерства территориальной безопасности.

Инцидент произошел в школе № 127 с углубленным изучением отдельных предметов в 10:19 по местному времени, когда после каникул началась учеба.

Позднее Следственный комитет по Пермскому краю опроверг информацию СМИ о том, что в здание школы ворвались неизвестные. По данным ведомства, в учреждении произошла драка между двумя школьниками, которую пытались предотвратить педагоги и школьники.