Неизвестные в масках напали на школьников в Перми

15 января, 09:38
Фото: vk.com/zakamska159
Восемь учеников и одна учительница получили ножевые ранения в ходе нападения двух неизвестных мужчин в масках в школе в Перми.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Министерства территориальной безопасности Пермского края Елена Дубинина, на место выехал губернатор Максим Решетников и сотрудники Министерства территориальной безопасности.
Инцидент произошел в школе № 127 с углубленным изучением отдельных предметов в 10:19 по местному времени, когда после каникул началась учеба.
Позднее Следственный комитет по Пермскому краю опроверг информацию СМИ о том, что в здание школы ворвались неизвестные. По данным ведомства, в учреждении произошла драка между двумя школьниками, которую пытались предотвратить педагоги и школьники.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: