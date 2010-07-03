В Омской области женщина привязала сына к столбу за прогулы в школе

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Омской области женщина избила ремнем десятилетнего сына, прогулявшего школу, после чего в качестве наказания привязала его на ночь к столбу в сарае.

Инцидент произошел в поселке Любинский. Мальчик рассказал матери, что 15 мая не пошел на уроки. Женщина ударила его ремнем, затем привязала в сарае к столбу, в рот затолкала носки и завязала марлевой повязкой. Помогала ей 19-летняя дочь, пишет сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

Ребенку удалось освободиться и убежать к приятелю, родители которого обратились к сотрудникам правоохранительных органов.

Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре, его здоровью ничего не угрожает. Полиция возбудила уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". К проверке подключились и следователи. Ранее семья характеризовалась положительно, на учете не состояла.

