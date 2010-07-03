Москвич избил сына стулом и попытался его задушить

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства избиения 15-летнего подростка отцом. Инцидент произошел в квартире на улице Миллионная в столичном районе Борогодское, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, 11 апреля молодой человек обратился в поликлинику. Врачи диагностировали у него ушибы головы и признаки удушения. Пострадавший объяснил, что его избил отец.

Позже в полицию обратилась мать несовершеннолетнего. Женщина попросила привлечь мужа к уголовной ответственности.

Сотрудники МВД выяснили, что 9 апреля безработный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал провоцировать подростка на конфликт, однако не добился желаемого. После этого он ударил сына кулаком по голове, взял стул и несколько раз нанес удары по спине.

"В результате стул развалился, после чего отец стал душить сына обеими руками, высказывая угрозы убийством", – сказал собеседник агентства.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.