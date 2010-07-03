Милонов предложил ввести пятидневку в школах

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Шестидневная неделя в школах не оставляет ученикам времени на общение с родителями. В этом уверен член думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов, передает ИА "НСН".

Парламентарий полагает, что в условиях шестидневки ребенок растет без семьи. Помимо этого, на восстановление сил у него есть всего сутки.

Милонов подчеркнул, что большинство учителей вынуждены работать шесть дней, потому что их зарплата зависит от проведенных часов. Эту систему, по мнению депутата, нужно менять, оставив субботе необязательные занятия, факультативы и кружки.

Ко всему прочему, парламентарий считает, что окончательное решение о длине учебной недели должны принимать родители. Он призвал вынести этот вопрос на референдум.

"Надо спросить у родителей. В конце концов, для чего мы это делаем? Нужно узнать у них, готовы ли они поддержать пятидневную учебную неделю? Это вопрос демократии. Хотите шестидневное рабство? Хотите, чтобы ваш ребенок отдыхал всего сутки, меньше, чем взрослый? Значит, пусть будет так", – заявил Милонов.

Ранее парламентарий предложил сократить рабочую неделю зимой. Он предположил, что это повысит КПД населения.

