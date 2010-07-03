Милонов предложил Шнурову пропагандировать борьбу с тараканами

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением обязать артистов сниматься в социальной рекламе. По его словам, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров мог бы рекламировать средства для борьбы с тараканами.
"Я, правда, не знаю, что Шнур может хорошее предложить, но тоже, наверное, что-то может. Ну, не знаю, пропагандировать борьбу с тараканами – неважно что, но тоже, наверное, что-то сможет сделать", – сказал Милонов Агентству "Москва".
Депутат утверждает, что это будет гражданский поступок, когда артист предлагает что-то хорошее сделать.
Кроме того, Милонов предложил ввести налог на песни для музыкантов в виде обязательной отработки в съемках социальной рекламы. Он выразил мнение, что это позволит госслужащим не петь самим, как это пришлось сделать судебным приставам из Иркутской области, которые записали кавер-версию на клип группы KAZKA "Плакала".
По его словам, участие в социальной рекламе можно расценить как гражданский поступок.
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