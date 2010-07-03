В Госдуме предложили ввести налог на песни для музыкантов

Фото: Агентство "Москва"

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести налог на песни для музыкантов в виде обязательной отработки в съемках социальной рекламы. Об этом он заявил Агентству "Москва".

Такое предложение Милонова позволит госслужащим не петь самим, как это пришлось сделать судебным приставам из Иркутской области, которые записали кавер-версию на клип группы KAZKA "Плакала".

Участие в социальной рекламе можно расценить как гражданский поступок, подчеркнул он.

"Такой налог на песни ввести: не деньгами пусть платят дополнительный налог, а именно съемками в социальном медиапроекте, либо призывают жертвовать деньги для каких-то фондов. Я уверен, что они не будут это делать не из-под палки, если правильно организовать. Они все от налогов скрываются, боятся, поэтому как миленькие будут сниматься в этой социальной рекламе. И песни тогда запоют про то, что нужно заплатить долги, а иначе придут коллекторы, а коллекторы – это сволочи", – считает Милонов.



В Иркутске судебные приставы сняли клип о должниках

Ранее в Сети появился клип по мотивам песни группы KAZKA "Плакала". Его сняли судебные приставы из Иркутской области. В кавер-версии они обратились к россиянам с просьбой рассчитаться с долгами.