В Госдуме предложили ввести налог на песни для музыкантов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести налог на песни для музыкантов в виде обязательной отработки в съемках социальной рекламы. Об этом он заявил Агентству "Москва".
Такое предложение Милонова позволит госслужащим не петь самим, как это пришлось сделать судебным приставам из Иркутской области, которые записали кавер-версию на клип группы KAZKA "Плакала".
Участие в социальной рекламе можно расценить как гражданский поступок, подчеркнул он.
"Такой налог на песни ввести: не деньгами пусть платят дополнительный налог, а именно съемками в социальном медиапроекте, либо призывают жертвовать деньги для каких-то фондов. Я уверен, что они не будут это делать не из-под палки, если правильно организовать. Они все от налогов скрываются, боятся, поэтому как миленькие будут сниматься в этой социальной рекламе. И песни тогда запоют про то, что нужно заплатить долги, а иначе придут коллекторы, а коллекторы – это сволочи", – считает Милонов.
В Иркутске судебные приставы сняли клип о должниках
Ранее в Сети появился клип по мотивам песни группы KAZKA "Плакала". Его сняли судебные приставы из Иркутской области. В кавер-версии они обратились к россиянам с просьбой рассчитаться с долгами.
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