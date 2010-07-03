Иркутские приставы спели для должников

Видео: youtube.com/УФССП России по Иркутской области
Приставы из Иркутска вышли на новый уровень мотивации должников. Чтобы заставить граждан платить алименты и интересоваться, есть ли у них задолженности, сотрудники регионального УФССП сняли клип, переделав песню группы KAZKA "Плакала".
В Сети ролик "Плати" появился 25 апреля. Сейчас у него чуть больше девяти тысяч просмотров.
По словам пресс-секретаря Управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области Анны Марковой, видео должно заставить людей погасить долги, находящиеся в исполнительном производстве, передает РИА Новости.
"Решили, что таким нестандартным способом – записав музыкальное видео, мы сможем мотивировать должников заплатить свои долги или хотя бы поинтересоваться, есть ли у них задолженности", – сказала она.
Героями клипа, записанного в рамках информационной акции ФССП "Узнай о своих долгах", стали сотрудницы УФССП, а саму песню исполнила психолог ведомства Анастасия Рыжова.
В пресс-службе ведомства добавили, что сейчас в работе аппарата находятся 637 тысяч исполнительных производств на 59 миллиардов рублей.
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