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15:56

Иркутские приставы спели для должников

общество

15:56

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Видео: youtube.com/УФССП России по Иркутской области

Приставы из Иркутска вышли на новый уровень мотивации должников. Чтобы заставить граждан платить алименты и интересоваться, есть ли у них задолженности, сотрудники регионального УФССП сняли клип, переделав песню группы KAZKA "Плакала".

В Сети ролик "Плати" появился 25 апреля. Сейчас у него чуть больше девяти тысяч просмотров.

По словам пресс-секретаря Управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области Анны Марковой, видео должно заставить людей погасить долги, находящиеся в исполнительном производстве, передает РИА Новости.

"Решили, что таким нестандартным способом – записав музыкальное видео, мы сможем мотивировать должников заплатить свои долги или хотя бы поинтересоваться, есть ли у них задолженности", – сказала она.

Героями клипа, записанного в рамках информационной акции ФССП "Узнай о своих долгах", стали сотрудницы УФССП, а саму песню исполнила психолог ведомства Анастасия Рыжова.

В пресс-службе ведомства добавили, что сейчас в работе аппарата находятся 637 тысяч исполнительных производств на 59 миллиардов рублей.

Это не первый случай, когда музыкальное видео снимают люди в погонах. Только за последние полгода клипы выпускали сотрудницы ГИБДД, росгвардейцы и полицейские.

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