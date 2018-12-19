Ансамбль Росгвардии снял клип на песню Last Christmas на Красной площади

Ансамбль Росгвардии снял на Красной площади клип на песню "Last Christmas"
Новый кавер от Росгвардии. Ансамбль записал рождественский клип на культовую песню Джорджа Майкла Last Christmas. Сменили не только аранжировку, но и обстановку. Если в оригинальном ролике все происходило в горном домике, где друзья отмечали праздник, то новинку снимали на катке на Красной площади, сообщает телеканал Москва 24.
Участвовали больше сотни артистов ансамбля песни и пляски Росгвардии.
Ранее ансамбль Росгвардии получил широкую популярность в интернете благодаря кавер-версии песни Get Lucky французского электро-дуэта Daft Punk.
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