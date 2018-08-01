Дорогие дети: сколько стоит не платить алименты

Федеральная служба судебных приставов поделилась с каналом RT информацией о самом злостном неплательщике алиментов. Москвич задолжал жене и четырем своим детям более 118 миллионов рублей. Портал Москва 24 разобрался, как можно задолжать такую "космическую" сумму, и как в России наказывают нерадивых алиментщиков.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В истории с мужчиной, задолжавшим своим детям больше ста миллионов, подробностей мало. Ему 50 лет, у него четверо детей и он уклоняется от добровольной выплаты алиментов. Ничего не известно ни про его социальный статус, ни про материальное положение, ни про количество лет в разводе и возраст детей. Однако, основываясь и на небольшом количестве фактов о "мистере Х", можно предположить, откуда взялся многомиллионный долг.

Как задолжать больше ста миллионов

По мнению юристов, есть несколько вариантов событий, которые могли привести к таким печальным финансовым последствиям.

Многомиллионная сделка

Если по семейному кодексу алименты с плательщика взыскивали согласно доле от дохода, такая астрономическая сумма теоретически могла накопиться даже за совсем недолгий срок. Ведь доходами стоит считать не только заработную плату, но и другие официальные виды пополнения семейного бюджета. А значит, герой истории мог продать дорогую квартиру, автомобиль, яхту или просто официально заключить многомиллионную сделку. И тогда вся его прибыль официально считалась бы доходом, которым необходимо поделиться с детьми. Не стоит забывать, что у него их четверо. Поэтому, согласно закону, он должен отдавать своим "кровиночкам" половину от всех финансовых поступлений.



Владислав Оршев адвокат, специалист по семейному праву Алименты нужно считать не только от зарплаты, а от всех доходов: может большой гонорар получил, может какой-то разовый заработок или продал какой-то объект недвижимости. Отсюда – такая большая сумма.

Алименты в твердой денежной сумме

Твердая денежная сумма – это установленная судом ежемесячная выплата, не зависящая от дохода отца. К такому способу прибегают в случаях, если у плательщика доходы нерегулярные, либо частично в иностранной валюте, они могут быть слишком большими или, наоборот, их может не быть вообще. Но твердая денежная сумма не может быть меньше половины прожиточного минимума ребенка, а больше – вполне вероятно. Ребенку по возможности пытаются сохранить то финансовое обеспечение, которое он имел до развода родителей. А чадо могло ходить в частную школу, спортивные секции, или ребенку просто нужна постоянная медицинская помощь. Таким образом, твердая денежная сумма может достигать 20, 30, 50 и более тысяч на одного ребенка. А у нашего героя их четверо. И в теории, за много лет так мог скопиться и многомиллионный долг.



Владислав Оршев адвокат, специалист по семейному прав В моей адвокатской практике нередко встречаются случаи с несколькими десятками тысяч рублей в твердой денежной сумме.

Штраф за неуплату

Фото: ТАСС/Альберт Гарнелис

Этот фактор может присутствовать в совокупности с указанными выше. Из истории известно, что москвич добровольно алиментные обязательства не выполняет. А при наличии задолженности по алиментам предусмотрена очень высокая неустойка. Половина процента от задолженности в день. Вот и посчитайте сами, какая сумма могла собраться за приличный срок. Особенно, с учетом высокой установленной платы по алиментам в месяц.



Иван Сафроненко адвокат При наличии задолженности по алиментам предусмотрена очень высокая неустойка. Полпроцента от задолженности в день! Вот и посчитайте сами.

Ст.115 СК РФ

При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.



Как выплатить (взыскать) многомиллионный долг

Законный способ заставить отца вернуть такой долг своим детям только один: обратиться в суд. Это и было предпринято, так как теперь укрывающимся от обязательств родителем занимается Федеральная служба судебных приставов.

В свою очередь, полномочия приставов уже гораздо шире. Они могут принудительно забирать определенную сумму из заработной платы или арестовать имущество родителя с последующей реализацией и передачей средств его детям. При необходимости арестуют и банковские счета, вклады, ценные бумаги с последующим погашение задолженности. И за границу такого человека не выпустят.

Также в полномочия приставов входит розыск и доставка должника. А если они его не найдут, то взыскатель алиментов может признать неплательщика пропавшим без вести со всеми вытекающими последствиями. Такая опция стала доступна только в 2018 году. Если беглец не объявится и через пять лет, через суд его можно признать умершим. Тогда ребенок сможет получать пенсию по утере кормильца.

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Однако приставы считают, что существующих мер недостаточно. Долги есть, их очень много, и они не возвращаются. Поэтому в июле было внесено предложение запретить алиментщикам сдавать экзамен на водительские права.

А если у отца нет возможности заплатить долг по алиментам? Здесь могут наступать разные последствия - от лишения родительских прав до уголовного преследования и осуждения к лишению свободы.



Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 323-ФЗ) УК РФ Статья 157.Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 323-ФЗ) 1. Неуплата родителем без "уважительных причин" в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно, –

наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.



Почему алиментщики не платят

Остается непонятным, почему отцы предпочитают усложнять себе жизнь, а не выплачивать, зачастую, вполне посильные суммы своим родным детям.

Юристы, зачастую, придерживаются более практичной точки зрения. У отца может просто не быть денег, по разным причинам: новая семья, другие дети, сложное финансовое положение. Или родитель может оказать принципиальным в вопросе трат на ребенка. Предоставить финансовую отчетность о том, сколько и чьи деньги жена потратила на сына или дочь, практически невозможно.

Фото: depositphotos/Krivis



Иван Сафроненко адвокат Я вижу две причины, почему отцы отказываются платить алименты: не может и не хочет. Во-первых, у некоторых действительно может просто не быть средств платить алименты – не может. Во-вторых, нет правового регулирования контроля отца за расходами алиментов матерью – не хочет.



Однако, психологи предлагают обратить внимания сам институт отцовства в России.



Вера Кольцова заместитель директора института психологии РАН Институт отцовства, в отличие от института материнства, очень слабо развит в нашей стране сегодня. Этому несколько причин. Традиционно в России была отцовская семья. Отец был главой, брал на себя ответственность за детей, за семью, за хозяйство – это была традиция дореволюционной России. В Советский период происходит эмансипация женщин, они теперь уравнены в правах. И это и женщины, это их заслуга, освободили мужчин от этой ответственности. Они взвалили на свои плечи заботу и о доме, и о семье, а часто и о материальном содержании. Мужчины остались главой семьи только номинально. А когда человек освобождается от ответственности, он не выполняет наложенные на него обязанности. По сути, сейчас в России материнская семья, а не отцовская.



Однако, неуплата алиментов в любом случае является противозаконной, какие бы факторы этому не способствовали. И история про московского отца увы не единственная, хотя, пожалуй, одна из самых крупных. "С этим мужчиной разберутся. Но проблема в том, что миллионы матерей в судебном порядке добиваются взыскания алиментов. Возможно, именно такой экзотический способ, обнародование, поможет привлечь внимание к проблеме", – заключил Владислав Оршев.