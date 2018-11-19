"Верни, ты знаешь, кому!" Как задолбать коллектора?

Бурные волны негодования вызвала у населения новость о том, что с должниками по услугам ЖКХ вскоре могут начать бороться коллекторы. В России многие люди уже имеют негативный опыт взаимодействия с коллекторскими агентствами в связи с неоплаченными кредитами.

Особенно страдают те, кто "попал под раздачу" благодаря своим знакомым, записавшим их поручителями при оформлении кредита. Какие методы давления на друзей и родственников заемщика используют коллекторы и как с ними бороться – в материале портала Москва 24.

"Случайный" поручитель

Эта история началась с Иваном год назад. В один день стали поступать бесконечные звонки от коллекторов. Это были роботы, но количество звонков доходило до двадцати в день и просто выводило из себя. В трубке говорили примерно следующее: "Сергей Петрович Иванов должен определенную сумму денег. Для того чтобы узнать детали, перезвоните по такому-то телефону". Как потом выяснилось, человек, записавший Ивана своим поручителем по кредиту, оказался его бывшим коллегой, которого мужчина последний раз видел лет 15 назад.

Звонили всегда с разных номеров. Ивану пришлось установить приложение, где можно создавать список "черных номеров", которые телефон будет автоматически блокировать. Таких получилось более пятидесяти. Поняв, что одному ему не справиться, мужчина решил объединить усилия с другими обманутыми поручителями, попавшими в подобную ситуацию, и создал против коллекторов группу в соцсети. Люди, без их ведома ставшие поручителями, делились опытом взаимодействия с коллекторами, тестировали различные программы по отсеканию звонков, собирали материалы для совместной подачи в суд на неправомерные действия коллекторов. Другие участники группы просто не верили в то, как проценты по кредиту могут превышать взятую в долг сумму денег в десятки раз.

В кредит люди брали, например, пять тысяч рублей, а через месяц их долг вырастал до 15. Они отдавали семь-восемь тысяч, потом переставали платить, и долг превращался уже в 30 тысяч. Спустя полгода суммы достигали 100 и даже 160 тысяч рублей.



После поднятия этой темы в интернете на Ивана набросились уже сотни "живых" коллекторов. Мало того, что они угрожали словесно, но и находили его фотографии из личного архива в сети, и размещали на разных ресурсах, пытаясь выставить его в неблагоприятном свете. Один раз Иван перезвонил по номеру, озвученному роботом-коллектором, и поругался с сотрудником, после чего на него натравили других коллекторов, которые звонили с разных мобильных номеров, хамили и угрожали.

Весь этот кошмар продолжался более полугода, пока Иван не написал заявление в прокуратуру. Обращение там рассмотрели в течение 30 дней, после чего звонки прекратились. В итоге выяснилось, что по работе этого агентства было очень много жалоб. Через некоторое время сотрудники прокуратуры еще несколько раз связывались с Иваном: узнавали, все ли в порядке, не поступало ли больше звонков.

Остерегайтесь микрофинансистов

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

По данным антиколлекторских организаций, еще два-три года назад жалобы населения (особенно в регионах) были совершенно разного характера: начиная от хулиганов, которые звонят и, не представляясь, орут в трубку "верни, ты знаешь кому!", до физического воздействия, включая случаи стрельбы в должников из травматического оружия и факты доведения до суицида. Но с введением федерального закона о коллекторах ситуация изменилась в лучшую сторону.





1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". В рамках закона запрещается любое физическое и психологическое давление на должника, не допускается взаимодействие в рабочие дни в период с 22 до 8 часов, в выходные и праздничные дни – с 20 до 9 часов. Также ограничено взаимодействие по телефону: не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми в месяц.

Тем не менее, если раньше основные жалобы были на чрезмерное количество звонков должнику, его коллегам и родственникам, то в последнее время люди стали жаловаться на давление через соцсети, а также распространение ложной информации о нем и его близких. Так, совсем недавно в интернете разлетелась история о жителе Челябинска, брат которого (живущий в Краснодарском крае) задолжал по кредиту 80 тысяч рублей. Для выбивания долга коллекторы решили надавить на брата должника и разместили в соцсетях объявление с его фотографией и информацией о том, что мужчина якобы поджидает мальчиков 10-15 лет у школы и предлагает им "поиграть в компьютер" в его машине. Другая ситуация произошла в Хабаровском крае, там из фотографий дочери должника сделали порнографический коллаж и посылали школьнице сообщения с угрозами. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело.

В целом настолько вопиющие случаи происходят довольно редко и, как утверждает руководитель социального проекта "Стоп! Коллектор" Вячеслав Курилин, порядка 80% обращений за помощью защиты от коллекторов связаны именно с микрофинансовыми организациями (МФО). Здесь можно выделить две основные проблемы.

Первая – низкая финансовая грамотность населения, вторая – незаконный порядок взысканий, используемый в таких организациях. Практика показывает, что люди, которые пользуются микрозаймами, как правило, вообще не понимают механизма расчета процентов и не думают, сколько и когда им нужно будет возвращать. Многие не знают о том, что по закону проценты по микрозаймам не могут превышать сумму долга больше, чем втрое. Таких людей легко можно ввести в заблуждение для того, чтобы обойти ограничение, производя переоформление все нового и нового займа.

"С моей точки зрения микрофинансирование абсолютно не несет никакого положительного эффекта. Деньги, которые человек берет в кредит, не могут его спасти. Проценты колоссальны и могут доходить до 800-900%. К сожалению, люди очень часто берут микрозаймы на погашение других кредитов. Это связано с построением личной финансовой пирамиды, что приводит только к усложнению ситуации человека", – отмечает Курилин.

Это мнение также разделяет директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин: "Микрофинансисты – это просто какая-то беда и зло, там натурально запугивают человека. Около 90% людей, сталкивающихся с угрозами коллекторов, это те, кто просрочил основной кредит". Дело в том, что до трех месяцев долги всегда взыскивает сам кредитор, это делается довольно быстро и безболезненно для обеих сторон. А долги тех, до кого не удалось достучаться, основной кредитор может продавать. Вот здесь и включаются в работу коллекторы из недобросовестных агентств, которые могут использовать агрессивные методы.

Куда обращаться

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Итак, если вы являетесь заемщиком, столкнувшимся с неправомерными действиями коллекторов, или вас записали в поручители без вашего ведома и начинают оказывать любые формы воздействия, важно не замыкаться, думая, что это само собой как-то разрешится. Механизмы "просто не буду брать трубку" или "это не я, это мой родственник, пусть он и разбирается" – тоже не работают. Необходимо обратиться в соответствующие органы:

1. Направить письмо в Генеральную прокуратуру РФ, обращение будет рассмотрено в течение 30 дней.

2. Написать заявление в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), срок рассмотрения также составляет 30 дней. Кстати, на сайте можно узнать о своих официальных долгах, введя ФИО, дату рождения и место регистрации.

3. Желательно записать телефонный диалог с коллектором, чтобы зафиксировать факт угроз. Установите на телефоне приложение для записи звонков. Если коллектор грубит, переходит на "ты" и угрожает, не бросайте трубку, но и не хамите в ответ. Ваша задача – вывести его на разговор, сделать запись и прикрепить ее к обращению в ФССП, чтобы человека или агентство можно было привлечь к ответственности.

Что не нужно делать

1. Не нужно звонить обратно в коллекторское агентство и угрожать в ответ. Во-первых, у таких организаций обычно единый номер и выделенная линия, поэтому невозможно найти человека, который звонил. Во-вторых, за оскорбление по телефону привлечь могут уже вас.

2. Пользоваться услугами агентств, которые предлагают за определенную сумму переключить на них все общение с коллекторами и подготовить необходимые документы для решения вопроса. Большинство таких компаний берет плату за услугу и сопровождение, но по факту ничего не делают, ограничиваясь не всегда корректным составлением письма в прокуратуру. Бывали случаи, когда человек за услугу такой организации платил сумму, равную размеру самого долга.

Наталья Лоскутникова