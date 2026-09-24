Роскачество нашло нарушения у 80% шерстяных тапочек на маркетплейсах

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Специалисты Роскачества проверили 608 товарных карточек шерстяных тапочек на крупнейших российских маркетплейсах и обнаружили нарушения в 488 из них. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

В 80% случаев продавцы используют недопустимые термины, подменяя понятие "шерсть" на "мех" и "овчина". Чаще всего нарушения фиксировались на Wildberries – 99% карточек, реже всего – на "Яндекс Маркете" – 55%.

У четверти карточек товара отсутствует информация о производителе. По словам экспертов, это создает риски для потребителя и способствует распространению фальсификата.

"Ситуация, когда под видом одной продукции продается совершенно другая или к товару прилагается декларация на медицинские изделия, – это прямое нарушение законодательства и обман потребителя. "Зеленая галочка" с просроченной декларацией не несет никакой ценности и не подтверждает безопасность товара. Продажа без действующего разрешительного документа влечет остановку продаж и штрафы", – подчеркнули в Роскачестве.

Мониторинг проведен в рамках государственной инициативы "Шерсть России", направленной на поддержку отечественных производителей и защиту рынка от подделок. Второй этап исследования с лабораторными анализами запланирован на конец года.

Ранее в Роскачестве провели исследование популярных марок лапши быстрого приготовления. Сотрудники проверили продукцию 20 торговых марок по 439 показателям безопасности и качества. Оказалось, что семь товаров не соответствовали обязательным требованиям в части маркировки.