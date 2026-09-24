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24 сентября, 08:32

Происшествия

Сотрудница банка в Москве украла из хранилища почти 6 млн рублей

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Правоохранители в Москве задержали 45-летнюю работницу коммерческого банка, подозреваемую в краже более 5,7 миллиона рублей из хранилища на Старокаширском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

По ее данным, злоумышленница на протяжении почти двух месяцев тайно выносила деньги, пользуясь доступом к кассовым операциям и ключам от помещений. Похищенные средства, предположительно, она тратила на личные нужды.

Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска отдела МВД по району Нагатино-Садовники в квартире на Чертановской улице. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее тезка главного героя из фильма "50 оттенков серого" Кристиан Грэй украл кольцо стоимостью 2 миллиона рублей из ювелирного магазина в ТЦ "Европейский" в Москве. Мужчина сразу понес украшение в ломбард. Однако там кольцо оценили в разы дешевле – меньше 18 тысяч рублей.

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