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24 сентября, 08:30

Происшествия

Пострадавший от нападения медведя московский турист умер в больнице в Туве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Турист из Москвы, которого медведь атаковал во время рыбалки на реке Большой Енисей в Туве, умер в больнице. Об этом в беседе с ТАСС сообщил руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак.

"Состояние мужчины ухудшилось", – пояснил он.

Как сообщалось ранее, туристы отправились на рыбалку в отдаленный район, где на одного из мужчин напал медведь. Пострадавшего госпитализировали, у него были вырваны мягкие ткани лица.

При этом Салчак отмечал, что в регионе действуют несколько строгих запретов из-за медведей, но туристы их проигнорировали. В частности, есть распоряжение о полном запрете на проведение любых мероприятий на природе. Кроме того, в 11 муниципалитетах введен режим повышенной готовности.

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