Идею Милонова сократить рабочий день зимой оценили в Совфеде

Предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о сокращении рабочего дня зимой стоит обсудить с профсоюзами, правительством и экономистами. В этом уверен председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, передает РИА Новости.
Сенатор согласился с Милоновым, что ранние сумерки осенью и зимой не способствуют бодрости. При этом нужно, чтобы специалисты рассчитали возможные потери, поскольку, в случае реализации идеи парламентария, нагрузка на бюджет заметно усилится.
Рязанский добавил, что сокращение рабочего для также изменит давно установленное соотношение трудовых будней и праздничных дней.
"На производительности труда, конечно же, такое сокращение позитивным образом не отразится", – заключил представитель Совфеда.
Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев в разговоре с RT также оценил предложение сократить рабочую неделю.
"То есть людям за полярным кругом, в полярную ночь не работать целый день, а в полярный день, наоборот, только и работать?" – спросил он. По словам депутата, любые изменения Трудового кодекса должны носить сбалансированный характер.
"Любая идея может найти воплощение, если она будет поддержана профсоюзами и работодателями, но она должна быть сбалансирована. А сбалансированный характер определяет трехсторонняя комиссия, куда входят правительство, профсоюзы и работодатели. Но в целом я эту идею не поддерживаю", – отметил Терентьев.
Ранее Милонов предположил, что сокращение рабочего времени зимой повысит КПД населения. Он также призвал обсудить идею с профессиональным сообществом, чтобы не ограничиваться популистскими мотивами.
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