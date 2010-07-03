Идею Милонова сократить рабочий день зимой оценили в Совфеде

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о сокращении рабочего дня зимой стоит обсудить с профсоюзами, правительством и экономистами. В этом уверен председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, передает РИА Новости.

Сенатор согласился с Милоновым, что ранние сумерки осенью и зимой не способствуют бодрости. При этом нужно, чтобы специалисты рассчитали возможные потери, поскольку, в случае реализации идеи парламентария, нагрузка на бюджет заметно усилится.

Рязанский добавил, что сокращение рабочего для также изменит давно установленное соотношение трудовых будней и праздничных дней.

"На производительности труда, конечно же, такое сокращение позитивным образом не отразится", – заключил представитель Совфеда.

Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев в разговоре с RT также оценил предложение сократить рабочую неделю.

"То есть людям за полярным кругом, в полярную ночь не работать целый день, а в полярный день, наоборот, только и работать?" – спросил он. По словам депутата, любые изменения Трудового кодекса должны носить сбалансированный характер.

"Любая идея может найти воплощение, если она будет поддержана профсоюзами и работодателями, но она должна быть сбалансирована. А сбалансированный характер определяет трехсторонняя комиссия, куда входят правительство, профсоюзы и работодатели. Но в целом я эту идею не поддерживаю", – отметил Терентьев.

Ранее Милонов предположил, что сокращение рабочего времени зимой повысит КПД населения. Он также призвал обсудить идею с профессиональным сообществом, чтобы не ограничиваться популистскими мотивами.

