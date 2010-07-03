У россиян началась короткая рабочая неделя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко
Перед первыми майскими праздниками жители России будут работать всего два дня, напомнили в Роструде.
После 29 и 30 апреля граждан ждут пять выходных подряд: с 1 по 5 мая включительно. При этом 30 апреля рабочий день сократят на один час.
Следующая рабочая неделя начнется 6 мая и продлится всего три дня. Затем россияне отдохнут с 9 по 12 мая.
Выходные в начале мая приурочены ко Дню труда, который, помимо России, отмечают в Таджикистане, Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Китае, Пакистане и других странах. История праздника началась в 1886 году, когда американские демонстранты устроили забастовку, требуя сократить рабочий день с 15 часов до восьми.
На майские праздники столичные учреждения перейдут на особый график работы. Из-за этого в выходные москвичи не смогут оформить биометрический загранпаспорт, но при этом их примут в центрах "Мои документы" и поликлиниках.
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