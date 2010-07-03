График работы МФЦ и поликлиник изменится на майские праздники

Ряд столичных учреждений будет работать по особому графику на майские праздники. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Для удобства горожан у офисов "Мои документы" выходными будут только 1 и 9 мая. В остальные дни их сотрудники примут москвичей с 08:00 до 20:00. При этом флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ будут открыты с 10:00 до 22:00.
В праздники жители столицы не смогут попасть в территориальные отделы по вопросам миграции МВД. Поэтому тем, кто хочет оформить биометрический загранпаспорт, лучше записываться на прием 30 апреля – с 11:00 до 19:00, 6 мая – с 09:00 до 18:00, 7 мая – с 11:00 до 20:00, а также 8 мая – с 09:00 до 12:00.
ЦСО и центры социальной помощи семье и детям 1, 2 и 9 мая будут работать с 09:00 до 18:00. 8 мая они закончат прием на час раньше, а в остальные дни их двери будут закрыты.
В отделах ЗАГС 30 апреля и 8 мая – сокращенные дни, поэтому учреждения закроются в 17:00. Выходными станут 1, 2, 3 и 9 мая.
Отдыхать 1, 2 и 9 мая также будут сотрудники библиотек. А 8 числа они работают до 20:00.
Взрослые поликлиники 1, 3, 5, 9 и 12 мая примут пациентов с 09:00 до 16:00. А 2, 4, 10 и 11 мая прием будет вестись с 09:00 до 18:00. Вызвать врача на дом 1, 3, 5, 9 и 12 мая можно до 16:00, а 2, 4, 10 и 11 мая – до 18:00. При этом травмпункты 1 и 9 мая будут открыты в часы работы поликлиник.
1, 3, 5, 9 и 12 мая педиатр придет на дом с 09:00 до 15:00. А тем, кто захочет попасть в детскую поликлинику 2, 4, 10 и 11 мая, нужно будет прийти с 09:00 до 15:00.
Ранее "Почта России" объявила о режиме работы на майские праздники. 1 и 9 числа в столице будут отрыты только три отделения.
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