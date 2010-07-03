"Почта России" объявила о режиме работы на майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

График работы отделений "Почты России" изменится в отдельные дни с 30 апреля по 10 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Так, 1 и 9 мая в круглосуточном режиме будут работать почтовые отделения Москвы на улице Мясницкая, доме 26, на улице Уральская, доме 1 и на Смоленской площади, доме 13/21.

В пресс-службе добавили, что остальные отделения в этот день будут закрыты. Также в эти дни не будут осуществляться обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

В предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. При этом 2 и 10 мая отделения будут работать по субботнему графику, а 3 мая – по режиму работы воскресенья.

4, 5, 11 и 12 мая отделения "Почты России" возобновят работу в соответствии с установленным графиком.

В пресс-службе добавили, что для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий.

Уточнить график работы нужного отделения можно на сайте "Почты России" или в мобильном приложении, доступном пользователям iOS, Android и Windows Phone.