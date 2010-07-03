Темы дня

ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:52

Расписание электричек изменится на майские праздники

транспорт праздники

07:52

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения ряда электричек Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) изменится на майские праздники. Также назначат дополнительные составы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"30 апреля и 8 мая, накануне длинных выходных, электрички ЦППК будут следовать по расписанию пятницы. С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая поезда станут ходить по субботнему графику, 5 и 12 мая – по графику воскресенья. Между майскими праздниками – 6 и 7 мая – электрички будут перевозить пассажиров по обычному расписанию", – говорится в сообщении.

По будням электрички курсируют чаще утром и вечером: так пассажиры могут быстрее добраться до работы или учебы, а вечером – вернуться домой.

Изменения будут действовать на всех направлениях МЖД: Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском.

Также планируют запустить дополнительные электрички. На Киевском направлении еще один поезд №7011/7012 Москва – Калуга-1 будет отправляться в 9:32 1, 5, 9 и 12 мая. В эти же дни начнет ходить дополнительная обратная электричка №7013/7014 Калуга-1 – Москва (17:35). А 5 и 12 мая можно будет воспользоваться дополнительным поездом №7030 Тула-1 – Москва Курского направления (17:15).

Пассажиры смогут уточнить расписание на сайте ЦППК, в мобильном приложении перевозчика, а также на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

Ранее сообщалось, что в майские праздники, с 1 по 5 и с 9 по 12 мая, парковка в столице будет бесплатной, а наземный городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

9 мая наземный транспорт также будет работать по расписанию выходного дня. При этом будет усилена работа маршрутов, подвозящих пассажиров к Парку Победы. Курсировать будут дополнительно 30 автобусов большого класса.

Россияне в предвкушении рекордно длинных майских праздников

Читайте также

транспорт праздники

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика