Расписание электричек изменится на майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения ряда электричек Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) изменится на майские праздники. Также назначат дополнительные составы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"30 апреля и 8 мая, накануне длинных выходных, электрички ЦППК будут следовать по расписанию пятницы. С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая поезда станут ходить по субботнему графику, 5 и 12 мая – по графику воскресенья. Между майскими праздниками – 6 и 7 мая – электрички будут перевозить пассажиров по обычному расписанию", – говорится в сообщении.

По будням электрички курсируют чаще утром и вечером: так пассажиры могут быстрее добраться до работы или учебы, а вечером – вернуться домой.

Изменения будут действовать на всех направлениях МЖД: Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском.

Также планируют запустить дополнительные электрички. На Киевском направлении еще один поезд №7011/7012 Москва – Калуга-1 будет отправляться в 9:32 1, 5, 9 и 12 мая. В эти же дни начнет ходить дополнительная обратная электричка №7013/7014 Калуга-1 – Москва (17:35). А 5 и 12 мая можно будет воспользоваться дополнительным поездом №7030 Тула-1 – Москва Курского направления (17:15).

Пассажиры смогут уточнить расписание на сайте ЦППК, в мобильном приложении перевозчика, а также на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

Ранее сообщалось, что в майские праздники, с 1 по 5 и с 9 по 12 мая, парковка в столице будет бесплатной, а наземный городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

9 мая наземный транспорт также будет работать по расписанию выходного дня. При этом будет усилена работа маршрутов, подвозящих пассажиров к Парку Победы. Курсировать будут дополнительно 30 автобусов большого класса.