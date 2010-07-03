В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек

Администрация пермской гимназии № 4 установила разные проходные баллы для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, пишет портал 59.RU.

В распоряжении портала оказался список первоклассников с проходными баллами. Как следует из документа, для мальчиков этот балл ниже – 65,7. Девочкам, чтобы учиться в престижной школе, необходимо набрать 69,1 балла.

По данным портала 59.RU, такое положение дел вызвало возмущение как родителей, так и общественности. Как пояснила директор гимназии Татьяна Дьякова, в школе действует "гендерный принцип обучения".

Региональный департамент образования и прокуратура организуют проверку. Ситуацией заинтересовался и детский омбудсмен. "Прокуратура запросит у гимназии положения о приеме в первый класс. Также сотрудники прокуратуры встретятся с администрацией школы, чтобы получить разъяснения ситуации", – рассказали 59.RU в пресс-службе краевой прокуратуры. Если нарушения подтвердятся, в ведомстве пообещали принять меры.

В сентябре 2018 года в этой же пермской гимназии произошел скандал после того, как одну из учениц не допустили к занятиям из-за розовых волос. Тогда прокуратура Дзержинского района Перми возбудила административное дело в отношении директора школы о нарушении права на образование.

В Мосгордуме раскритиковали запреты на посещение занятий из-за неформальной внешности. Парламентарии отметили, что цвет волос – не повод не пускать ребенка в школу, а учебные заведения – не казармы.