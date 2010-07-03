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22 мая, 21:56

Учитель высказался о дискриминации в пермской гимназии

общество образование

22 мая, 21:56

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Фото: depositphotos/Syda_Productions

Сотрудники пермской гимназии № 4 сделали разный проходной балл для девочек и мальчиков. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург назвал это решение неудачным, передает ИА "НСН".

Из-за заниженного балла для мальчиков и завышенного для девочек около 20 человек не смогли поступить в учебное заведение. По словам Ямбурга, неравенство между полами опровергает весь мировой опыт.

"На каком основании происходит этот сексизм наоборот? Такие псевдоновации, основанные на каком-то приблизительном представлении, на мой взгляд, достаточно опасны. Это очень поверхностный подход", – подчеркнул педагог.

Он отметил, что в каждой школе есть свои традиции. Однако подобные решения необходимо обсуждать.

"Существует управляющий совет школы, куда входят и родители, и старшеклассники, и представители всяких спонсорских структур. Мне кажется, что здесь речь идет о превышении полномочий директора", – заключил Ямбург.

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общество образование

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