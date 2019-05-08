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Общество

8 мая, 18:10

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Нужны ли учителям рекомендации по ведению соцсетей

Нравственный и этический компас. Нужны ли учителям правила по ведению соцсетей
общество образование

Министерство просвещения России вместе с экспертами готовит к началу следующего учебного года ряд рекомендаций для учителей по ведению соцсетей. Таким способом ведомство хочет помочь педагогам с формированием их профессионального имиджа. В России не раз разгорались скандалы вокруг публикаций в интернете работников сферы образования. Разбираемся, действительно ли учителям нужны подобные рекомендации.

Фото: vk.com/club79367238

Профессиональный имидж

В июне 2018 года омскую учительницу уволили из школы после появления в интернете фотографий, на которых молодая женщина позировала в закрытом купальнике. Фотосессия не понравилась родителям некоторых учеников, они обратились с жалобой в администрацию школы. Как выяснилось, 26-летняя Виктория в свободное от работы время училась в модельном агентстве и сделала фото, которые агентство использовало для рекламы магазина одежды.

А в марте 2019 года стало известно, что барнаульской учительнице Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться по собственному желанию после скандала с ее фотографиями в купальнике и легком платье, которые женщина опубликовала в соцсетях. Женщина много лет занимается зимним плаванием и решила сфотографироваться после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. Мать одного из учеников возмутило, что педагог с такими нравами преподает в школе.

В поддержку барнаульской учительницы ее коллеги со всей страны стали публиковать в своих аккаунтах в соцсетях фото в купальниках с хэштегом #Учителятожелюди. Узнав о ситуации, депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев направил на имя министра просвещения Ольги Васильевой запрос, в котором предложил разработать концепцию по самовыражению учителей в социальных сетях и ввести соответствующие пункты в "Кодекс профессиональной этики педагогических работников".

Министр откликнулась на инициативу парламентария. По словам Васильевой, Минпросвещения разрабатывает соответствующие рекомендации для учителей. К началу следующего учебного года их распространят среди руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ.

А пресс-секретарь Минпросвещения Андрей Емельянов пояснил, что "в условиях широкого распространения интернет-коммуникаций и социальных медиа особую значимость приобретает вопрос формирования профессионального имиджа".

В помощь педагогам Минпросвещения России совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации планирует разработать соответствующие рекомендации и направить их во все регионы страны.
Андрей Емельянов
пресс-секретарь Минпросвещения

Емельянов также отметил, что информирование сотрудников и учащихся образовательных учреждений о правилах ведения соцсетей не является чем-то необычным, это распространено, в том числе за рубежом.

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Не отвратить от профессии

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала Москве 24, что во все времена учителя были "нравственным и этическим компасом" для всего общества, а не только учеников. И все родители хотят, чтобы педагоги оставались "если не святыми, то идеальными представителями своей профессии".

При этом мы забываем, что учителя, особенно молодые, – отражение современного общества. Они подвержены тем же самым тенденциям, что и все остальные люди.
Ирина Волынец
глава Национального родительского комитета

Волынец добавила, что "определенные ограничения и ориентиры", по ее мнению, все же нужны. "Но при их внедрении важно не отвратить от профессии молодых специалистов, а также соблюсти баланс в отношении действующих учителей. Ведь когда они выбирали профессию, то не подписывались под новыми правилами", – заметила она.

Волынец уверена, что с новыми рекомендациями необходимо знакомить выпускников школ, которые еще только выбирают профессию. По ее мнению, некоторые могут "отказаться от профессии педагога из-за больших ограничений и требований". "По принципу справедливости, должно быть сначала уведомление об особенностях профессии, а потом уже соблюдение этих правил", – убеждена она.

Если есть запрет на размещение некоторых личных фотографий в социальных сетях, то кто-то может просто отказаться от поступления в педагогический вуз.
Ирина Волынец
глава Национального родительского комитета

В свою очередь, руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков отметил, что, по его мнению, зачастую современные учителя "оказываются неграмотными в ведении социальных сетей". Поэтому рекомендации и ограничения в этой области будут очень кстати.

"Конечно, от соцсетей есть польза, но и вреда тоже много. Чтобы минимизировать вред, важно, чтобы учитель умел ими пользоваться. Подобные рекомендации хороши и для других профессий, но начинать это важно именно с педагогов", – полагает эксперт.

Фото: канал Москва 24

Руководствоваться здравым смыслом

Ирина Волынец предостерегла от излишних запретов. "Если мы снова загоним учителей в образ "синего чулка", то молодые специалисты могут начать массово уходить из профессии. Здесь нужно мудрое, взвешенное решение", – подчеркнула она.

Педагоги занимаются не только образованием, но и воспитанием наших детей. В идеале учитель должен пользоваться непоколебимым авторитетом у своих учеников. Если дети видят учителя в откровенном бикини, то понятно, что фокус их внимания на уроках будет смещен на другое.
Ирина Волынец
глава Национального родительского комитета

Она считает, что и руководство школ, и учителя должны руководствоваться здравым смыслом. "А история с Татьяной Кувшинниковой из Барнаула его лишена. Она в идеальной физической форме благодаря спорту, выложила фото в спортивном закрытом купальнике, с медалями и грамотой. Я бы на месте директора школы повесила бы эту фотографию на доску почета. На нее ориентироваться надо, а не принуждать к увольнению", – заступилась за педагога глава Национального родительского комитета.

При этом она согласилась с тем, что "купальник купальнику рознь". "Есть бикини, когда маленькие кусочки ткани едва скрывают наготу. Конечно, нежелательно, чтобы это видели дети", – заключила Волынец.

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