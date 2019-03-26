Учителя устроили флешмоб в купальниках после увольнения коллеги

Фото: vk.com/tana80h

Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, которую вынудили уволиться из школы после публикации фотографий в купальнике.

Педагоги размещают в Сети похожие снимки, помечая их хештегшом #УчителяТожеЛюди. Участники флешмоба отмечают, что отстаивают право учителей на личную жизнь.

Так, казанская учительница Яна Абдуллина написала в Instagram, что учителя имеют право на купальники, пирсинг и татуировки.



Анна Малыхина из Хакасии разместила в Instagram фото в купальнике, сопроводив его записью "флешмоб в поддержку разума и нормальности".



"Женщина, в хорошей физической форме, в свои 38 лет закаляется. Какой сексуальный поддекст в этом?" – выразила недоумение Людмила Жданова из Санкт-Петербурга.



"Это здесь уже было, но #УчителяТожеЛюди. Не представляю, как меня ещё не уволили", – отметила пользователь Анастасия Романюк.



Глава Минпросвещения Ольга Васильева ранее призвала не забывать о том, что у учителей тоже есть личная жизнь.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что готов сфотографироваться в плавках, чтобы поддержать учительницу из Барнаула.