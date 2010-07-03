Васильева прокомментировала фото учителей в соцсетях

Проблемы, возникающие после публикации учителями фотографий в социальных сетях, необходимо решать деликатно. С таким заявлением выступила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Она подчеркнула, что нельзя забывать о таком понятии как "личная жизнь". По ее словам, каждый человек имеет право на "то самое пространство личной жизни".

"Я считаю, что учителям наиболее сложно сейчас, потому что любой снимок, который случайно сделан, становится достоянием Instagram. Это большая загадка. Здесь проблема, безусловно, есть, которую нужно деликатно решать. Это очень тонкая тема, она должна действительно решаться", – указала Васильева.

Она добавила, что педагог – это особая профессия, и учителя понимают, что на них возложена особая миссия, передает РИА Новости.

В феврале текущего года разразился громкий скандал из-за фотографий учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. После публикации фото в закрытом купальнике, педагогу предложили уволиться. За учительницу вступились родители учеников, и ей удалось сохранить работу.

Теме не менее, как утверждает Кувшинникова, после инцидента на нее начали оказывать давление. В частности, на ее уроках проводились регулярные проверки. В результате она решила покинуть школу.

27 марта министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко сообщил, что Кувшинникова согласилась создать правила поведения в соцсетях для педагогов. Она будет вести новую программу в институте для повышения квалификации.

