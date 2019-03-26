Почему учителей осуждают за фото в социальных сетях

Скандал с увольнением барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой из-за публикации ее фото в купальнике и легком платье в интернете получил новый поворот. Прежде в министерстве образования и науки Алтайского края сочли ситуацию несправедливой и заявили, что готовы трудоустроить женщину. Однако 26 марта сама Кувшинникова рассказала, что не планирует возвращаться в общеобразовательную школу. Громкие истории с увольнениями учителей из-за публикаций в интернете происходят в России не первый раз. Разбираемся в ситуации и выясняем, почему учителей осуждают за их личную жизнь в социальных сетях.

Скандальное увольнение

История барнаульской учительницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой вызвала широкий общественный резонанс еще в феврале 2019 года. Педагог опубликовала в социальной сети фотографии в закрытом спортивном купальнике, а также в легком платье на фоне зимнего пейзажа. Их увидела мать одного из учеников и пожаловалась директору школы. Кувшинникову вызвали на беседу и предложили уволиться, после чего она написала заявление. Однако тогда многие родители вступились за педагога и смогли отстоять ее.



38-летняя Татьяна Кувшинникова давно занимается спортом и состоит в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания "Белые медведи". Фотографии, которые вызвали недовольство у некоторых родителей, были сделаны на мероприятии в честь поддержки Зимней универсиады в Красноярске.

38-летняя Татьяна Кувшинникова давно занимается спортом и состоит в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания "Белые медведи". Фотографии, которые вызвали недовольство у некоторых родителей, были сделаны на мероприятии в честь поддержки Зимней универсиады в Красноярске.

Тем не менее после этого инцидента на уроках Татьяны начались постоянные проверки, на учительницу, по ее словам, оказывалось давление. Женщина также рассказала, что в такой обстановке невозможно было работать. В итоге ей все же пришлось написать заявление об увольнении.

Ситуацию вокруг Кувшинниковой прокомментировали в пресс-службе мэрии Барнаула. Отмечается, что педагога никто не увольнял, а директор школы даже просила женщину остаться, однако она не согласилась. Кроме того, в мэрии Барнаула опровергли информацию о том, что на сына учительницы также оказывалось давление в школе.

Между тем министерство просвещения России поручило краевому министерству образования разобраться в ситуации с увольнением Кувшинниковой. Раннее глава министерства образования и науки Алтайского края Максим Костенко уже заявлял, что учительница русского языка и литературы не останется без работы. Он подчеркнул, что не увидел в фотографиях Татьяны ничего предосудительного. Заступилась за учительницу и популярная телеведущая Ксения Собчак, отметив, что одежда никак не влияет на компетенцию преподавателя.

Сама Кувшинникова 26 марта рассказала, что не пойдет работать в общеобразовательную школу. Сейчас она выбирает между частной и художественной.

Купальники под запретом?

Схожая история произошла в июне прошлого года в Омске. Учительницу истории Викторию Попову уволили после появления в интернете ее фотографий, на которых молодая женщина позировала в закрытом купальнике. 26-летняя Виктория в свободное от работы время училась в модельном агентстве и сделала фото, которые агентство использовало для рекламы магазина одежды. В мэрии Омска тогда отметили, что поведение учительницы недопустимо в соответствии со школьным кодексом этики педагогов.

"Распространением в интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта она нанесла урон имиджу школы, а самое главное, высокому званию педагогического работника", – говорилось в сообщении городской мэрии.

После этой истории более ста российских педагогов поддержали Попову своеобразным флешмобом, опубликовав свои снимки в купальных костюмах в специальном фотоальбоме. Организатор проекта Иван Платонов пояснил, что акцию придумали для того, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем. Он пояснил, что грань между этикой педагога и правом на личную жизнь тонкая, но такие действия может совершать множество людей без ущерба для себя, а учителя – нет.

Позднее администрация омской школы согласилась вернуть уволенную Попову на работу в учебное заведение. Решение было принято на встрече министра образования региона с самой учительницей и руководством школы.

"Тонкая грань"

Заслуженный учитель России Александр Снегуров рассказал Москве 24, что любой учитель имеет право на личную жизнь, в том числе в соцсетях, и барнаульский педагог Кувшинникова не исключение.

"Учитель находится в публичном пространстве, на нем сфокусировано больше внимания, чем на инженере, водителе и так далее. Но тем не менее надо уважать его личное свободное время. Не на уроке же она демонстрировала фотографии, не рассылала их своим ученикам или инициировала под ним подписи. В соцсетях человек также вправе выложить фотографию, не оскорбляющую других людей, но она (фотография учителя. – Mосква 24) не оскорбляет нравственность другого человека, потому что она занимается спортом", – пояснил он.

Снегуров отметил, что очень расстроен той компанией, которая развернулась против учительницы.

"Здесь грань очень тонкая, и она связана с большим нравственным опытом самого человека, его хрупким отношением к миру педагогики. Я подобные фотографии не выкладываю в принципе, хотя я не осуждаю человека, потому что знаю, что к нам повышенное внимание разных людей. Я выкладываю фотографии с поездок, с экскурсий, из музеев, но кому-то и это может показаться неприличным", – подчеркнул собеседник Москвы 24.



Александр Снегуров заслуженный учитель России Да, много у нас педагогов, которые заслуживают критики, но не нужно распространять эту критику слишком масштабно и превращать ее в какую-то постоянно действующую компанию.

В свою очередь, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова пояснила, что к учителю в обществе должны предъявляться особые требования, так как педагог является примером для своих учеников.

"Если учитель в Сети выкладывает не очень пристойные снимки или видео в непристойном виде, это дает основание ученикам вести себя точно так же. Они воспринимают это как норму. Поэтому педагогическая роль учителя в жизни учеников не может быть сброшена со счетов", – отметила она.

По ее словам, были случаи, когда школьные учителя в соцсетях выставляли себя в неприглядном виде.

"Были случаи, когда молодые учителя выставляли фотографии себя с пивом, с сигаретами, это конечно не вяжется с обликом учителя. Другие учительницы рекламировали нижнее белье, подрабатывая моделями. Это тоже вызывало скандалы. Поэтому в каких-то случаях данная реакция общества обоснованна", – подчеркнула собеседница Москвы 24.

Однако, в данном случае с учительницей из Барнаула руководство школы "погорячилось", считает Леткова.



Ольга Леткова председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Если скандал разгорелся только из-за этих снимков, то, на мой взгляд, вряд ли они могут быть основанием для увольнения.