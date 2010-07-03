Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за фото в купальнике

Преподавателю русского языка и литературы одной из школ Барнаула Татьяне Кувшинниковой пришлось написать заявление об увольнении из-за ее фотографии в легком платье, размещенной в социальной сети. Руководство школы сочло это несоответствующим нормам поведения учителя.
Как рассказала Кувшинникова ТАСС, на ее уроках начались постоянные проверки, и она решила уволиться.
История с фото началась в феврале, когда учительницу вызвала директор и сообщила, что фото отправила ей мама одного из школьников. Директор предложила Кувшинниковой уволиться. Женщина написала заявление на увольнение, но родители школьников отстояли ее. Однако позже она все же решила уволиться.
"Они [руководство школы. – Прим. ред.] сказали: "Зачем вы вынесли сор из избы?" Когда нет желания работать, тем более за копейки – зачем работать. Да, я написала, они бы нашли, из-за чего уволить, формально", – сказала педагог.
Кувшинникова отметила, что в школе она всегда соблюдала дресс-код.
Ранее сообщалось, что в свободное время женщина занимается зимним плаванием. На одном из соревнований она сфотографировалась в закрытом купальнике.
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