Барнаульскую учительницу вынудили уволиться из-за фото в купальнике

Преподавателю русского языка и литературы одной из школ Барнаула Татьяне Кувшинниковой пришлось написать заявление об увольнении из-за ее фотографии в легком платье, размещенной в социальной сети. Руководство школы сочло это несоответствующим нормам поведения учителя.

Как рассказала Кувшинникова ТАСС, на ее уроках начались постоянные проверки, и она решила уволиться.

История с фото началась в феврале, когда учительницу вызвала директор и сообщила, что фото отправила ей мама одного из школьников. Директор предложила Кувшинниковой уволиться. Женщина написала заявление на увольнение, но родители школьников отстояли ее. Однако позже она все же решила уволиться.

"Они [руководство школы. – Прим. ред.] сказали: "Зачем вы вынесли сор из избы?" Когда нет желания работать, тем более за копейки – зачем работать. Да, я написала, они бы нашли, из-за чего уволить, формально", – сказала педагог.

Кувшинникова отметила, что в школе она всегда соблюдала дресс-код.

Ранее сообщалось, что в свободное время женщина занимается зимним плаванием. На одном из соревнований она сфотографировалась в закрытом купальнике.