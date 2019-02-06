Барнаульскую учительницу чуть не уволили из-за фото в купальнике

Фото: vk.com/tana80h

Учитель русского языка и литературы из Барнаула едва не лишилась работы из-за своего хобби. Камнем преткновения стало фото в купальнике, которое педагог выложила в соцсети, сообщает местный телеканал "Катунь 24".

В свободное время Татьяна Кувшинникова занимается зимним плаванием. На одном из соревнований она сфотографировалась в закрытом купальнике. Снимок так возмутил родителей ее учеников, что они переслали его директору школы. Тот поначалу предложил Татьяне написать заявление по собственному желанию.

За педагога вовремя вступилась другая группа родителей, собравшая подписи в поддержку учителя. "Пришли к директору, написали ходатайство", – рассказала Кувшинникова.

В итоге учительница сохранила работу. Татьяна также заявила, что продолжит заниматься зимним плаванием.