Минпросвещения заинтересовалось увольнением учительницы из Барнаула

Российское министерство просвещения поручило органам управления образования Алтайского края разобраться в увольнении учительницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минпросвещения считают, что задача администрации школ – выстраивать атмосферу понимания, а не давить на педагогов.
В центре скандала педагог оказалась из-за публикаций фотографий в соцсетях. Месяц назад родителям учеников не понравилось ее фото в закрытом спортивном купальнике. Однако тогда за нее вступились те, кто ценил ее профессиональные качества. Кувшинникова осталась в школе, но столкнулась с непониманием коллег.
Со слов учительницы, директор вызвала ее к себе и рассказала, что родителей также не устраивает фото Кувшинниковой в легком платье. Оба снимка сделаны после заплыва в честь Универсиады в Красноярске.
К тому же педагога, который много лет занимается зимним плаванием и всегда соблюдает дресс-код в стенах школы, упрекнули в выносе конфликта за стены школы. На уроках Татьяны стали постоянно устраивать проверки. В итоге она написала заявление.
Впрочем, руководство образовательного учреждения утверждает, что никаких придирок и проверок не было.
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