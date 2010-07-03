Минпросвещения заинтересовалось увольнением учительницы из Барнаула

Российское министерство просвещения поручило органам управления образования Алтайского края разобраться в увольнении учительницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минпросвещения считают, что задача администрации школ – выстраивать атмосферу понимания, а не давить на педагогов.

В центре скандала педагог оказалась из-за публикаций фотографий в соцсетях. Месяц назад родителям учеников не понравилось ее фото в закрытом спортивном купальнике. Однако тогда за нее вступились те, кто ценил ее профессиональные качества. Кувшинникова осталась в школе, но столкнулась с непониманием коллег.

Со слов учительницы, директор вызвала ее к себе и рассказала, что родителей также не устраивает фото Кувшинниковой в легком платье. Оба снимка сделаны после заплыва в честь Универсиады в Красноярске.

К тому же педагога, который много лет занимается зимним плаванием и всегда соблюдает дресс-код в стенах школы, упрекнули в выносе конфликта за стены школы. На уроках Татьяны стали постоянно устраивать проверки. В итоге она написала заявление.

Впрочем, руководство образовательного учреждения утверждает, что никаких придирок и проверок не было.