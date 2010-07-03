Барнаульская учительница уволилась из-за фото без давления со стороны

На учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову, уволившуюся после публикации фотографии в легком платье, не оказывалось давление. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе мэрии Барнаула.

Собеседник агентства отметил, что руководство школы проводило проверку, однако не увольняло педагога. Она сама решила покинуть учебное заведение. По его словам, директор школы просил Кувшинникову остаться, однако она не согласилась.

Кроме того, представитель мэрии опроверг информацию о том, что на сына учительницы оказывается давление в школе. Он подчеркнул, что каких-либо жалоб от нее не поступало.

История с фотографиями Татьяны Кувшинниковой вызвала широкий общественный резонанс в феврале 2019 года. Педагог опубликовала в социальной сети "ВКонтакте" фотографию в легком платье на фоне зимнего пейзажа. Ее увидела мать одного из учеников и пожаловалась директору школы.

Кувшинникову вызвали на беседу и предложили уволиться, после чего она написала заявление. Многие родители вступились за педагога, и заявление об увольнении было отозвано.

Тем не менее, указала педагог, после этого инцидента на нее стали оказывать давление. Она утверждает, что на ее уроках начались постоянные проверки, и в такой обстановке невозможно работать.

