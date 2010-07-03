Собчак заступилась за педагога в купальнике из Барнаула

Телеведущая Ксения Собчак возмутилась увольнением барнаульского педагога Татьяны Кувшинниковой из-за опубликованной в Сети фотографии.
По словам Собчак, одежда никак не виляет на компетенцию преподавателя. "Вот что это за дела?.. Почему из-за такой тупости люди лишаются любимой работы?" – задалась вопросом телеведущая в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что преподавателю русского языка и литературы одной из школ Барнаула пришлось написать заявление об увольнении из-за ее фотографии в легком платье на фоне снежного пейзажа. Руководство школы сочло это несоответствующим нормам поведения учителя.
В министерстве образования и науки Алтайского края сообщили, что Кувшинникова принесла заявление об увольнении сама, но "необходимо разобраться, не было ли давления".
Ранее сообщалось, что пользователи социальных сетей обсуждают откровенные фотографии учителя с внешностью киногероя из школы №77 города Перми. В своем Instagram педагог хвастается рельефным прессом и бицепсами. Мнения пользователей соцсетей разошлись, люди задались вопросом: почему женщины ограничены в праве раздеться, а мужчины нет.
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