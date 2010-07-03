В соцсетях требуют уволить пермского педагога за откровенные фото

Пользователи соцсетей потребовали уволить пермского учителя за откровенные фото
Пользователи социальных сетей обсуждают откровенные фотографии учителя с внешностью киногероя из школы №77 города Пермь.
Уроки Вячеслава Сергеевича Посоха вряд ли прогуливают старшеклассницы. Молодой человек несколько лет назад получил грант на обучение в Австралии. Согласно условиям контракта, он обязан отработать три года в России учителем. По этой причине и вернулся в родную Пермь, где преподает английский язык. Не так давно стал победителем конкурса "Мужчина в образовании".
В своем Instagram педагог хвастается рельефным прессом и бицепсами. Профсоюз ничего предосудительного в этом не видит.
"На наш взгляд, он пропагандирует в первую очередь здоровый образ жизни, это пример позитивный", – рассказал телеканалу Москва 24 заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Михаил Авдеенко.
Мнения пользователей соцсетей разошлись. Точнее – пользователей и пользовательниц. Вспомнился случай, когда учителя истории Викторию Попову из Омска уволили из-за слишком откровенной фотосессии в купальнике. Еще один пример неприкрытого неравенства: математик Анастасия Радченко лишилась работы из-за того, что рекламировала нижнее белье в Instagram. Люди задаются вопросом: почему женщины ограничены в праве раздеться, а мужчины нет?
"Понятие наготы и пристойности у мужчин и у женщин разные – в нашей стране, и в мире", – считает Вячеслав Посох. Он подчеркивает, что его фотографии ученикам даже полезно просматривать: "Мне хочется, чтобы профессия учитель воспринималась как пример для подражания, чтобы на учителя хотелось быть похожим".
Вероятно, подросткам действительно хочется быть на похожим на педагога. А это помогает говорить учителю с учениками на одном языке – в случае Вячеслава Сергеевича – на английском.
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