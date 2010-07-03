Соцсети взбудоражила откровенная фотосессия врача-педиатра из Ивановской области

Фото: instagram.com/newlenaiskra

Пользователи соцсети осудили врача-педиатра Анастасию Орлову из города Кинешма (Ивановская область) за откровенную фотосессию. Об этом сообщает портал Medrussia.

Снимки опубликовала фотохудожница Елена Щеголева в своем Instagram. Многие пользователи осудили педиатра. По их мнению, подобное поведение неприемлемо для медицинского работника. Некоторые комментаторы позволили себе оскорбления в адрес медика.

Тем не менее большинство граждан встали на сторону Орловой, выразив ей слова поддержки. Они полагают, что причина негативных комментариев – банальная зависть. Ответила на критику в свой адрес и сама Орлова.

"На работе я компетентный специалист, меня ценят, и никто из моих пациентов, увидев фото здесь и в других социальных сетях, ни сказал ни слова", – написала в комментариях врач.

Она также предложила всем недовольным прийти к ней на прием и "высказать свои претензии в лицо".

"Я не стесняюсь! И ничего не боюсь! Хотите, чтобы уволили? Да пожалуйста! Только вы, дорогие анонимщики, останетесь без врачей совсем!" – добавила врач-педиатр.

Это не первый подобный случай в России. В феврале текущего года широкий общественный резонанс вызвала история с фотографиями учительницы русского языка и литературы из Барнаулы Татьяны Кувшинниковой.

Педагог опубликовала в соцсети "ВКонтакте" фотографию в легком платье на фоне зимнего пейзажа. Кувшинникову вызвал на беседу директор школы и предложил ей уволиться. В свою очередь, многие родители вступились за педагога.

Тем не менее педагог отказалась работать в школе. По ее словам, руководство учебного заведения стало оказывать на нее давление. Это выражалось в постоянных проверках на ее уроках.

27 марта министр образования и науки Максим Костенко сообщил, что Кувшинникова согласилась создать правила поведения в соцсетях для педагогов. Она будет вести новую программу в институте для повышения квалификации.

