Барнаульская учительница научит педагогов вести соцсети

Алтайский министр образования и науки Максим Костенко предложил учительнице Татьяне Кувшинниковой, которая уволилась из-за снимков в купальнике и легком платье, создать правила поведения в соцсетях для педагогов, передает ТАСС.
По словам Костенко, учительница согласилась. Новую программу она будет вести в институте для повышения квалификации. Преподавателю русского языка и литературы также предложили три варианта профессиональной самореализации в краевой системе образования.
"Она посоветуется с семьей и решит. Точно остается в образовании, а эта программа для учителей – это дополнительное предложение", – уточнил министр.
Уволить Кувшинникову впервые попытались месяц назад. Родителям некоторых учеников не понравилось, что занимающийся зимним плаванием педагог размещает в Сети снимки, сделанные после заплыва в честь Универсиады в Красноярске.
Сперва учительнице удалось отстоять свое право преподавать, но она столкнулась с непониманием коллег и написала заявление об увольнении. Руководство школы утверждает, что никаких нападок на Кувшинникову и ее сына, который учится в 11-м классе, не было. Историей уже заинтересовались в Минпросвещения.
Сама Татьяна призналась, что больше не хочет работать в общеобразовательной школе из-за низкой зарплаты. По ее словам, она выбирает между частной и художественной школами.
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