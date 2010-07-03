Барнаульская учительница решила отказать министру

Учитель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, которая осталась без работы из-за фото в купальнике и легком платье, не хочет возвращаться в общеобразовательную школу, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Прежде министр образования Алтайского края Максим Костенко возмутился увольнением педагога из Барнаула. Он пообещал Татьяне найти для нее вакансию.
Вскоре сотрудники ведомства позвонили Кувшинниковой и предложили записаться на личный прием к министру. Учительница не знает, что ей предложат, но не торопится с посещением.
"В государственную общеобразовательную не хочу. Нет желания больше, тем более, за копейки. Там 11–12 тысяч зарплата", – призналась Татьяна, уточнив, что сейчас выбирает между частной и художественной школами.
Нападки на педагога начались еще в феврале. Поводом стали снимки, сделанные после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. Родителей некоторых учеников не смутило, что купальник ведущей здоровый образ жизни учительницы был закрыт, а в стенах школы она всегда соблюдала дресс-код.
После первых претензий учитель сумела сохранить место работы, но, по ее утверждению, столкнулась с непониманием коллег и была вынуждена написать заявление. Руководство школы все отрицает, а Минпроспещения поручило региональным властям разобраться в ситуации.
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