Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Киеву следует ввести санкции против американской компании Google за то, что украинцам выдаются результаты поисковых запросов на русском языке. Об этом на брифинге заявила советник президента России Елена Ямпольская, реагируя на готовящийся Верховной радой Украины запрет всего культурного русскоязычного контента в стране.

Ямпольская объяснила, что поисковые алгоритмы и искусственный интеллект фиксируют: подавляющее большинство жителей Украины читают русскоязычные сайты. Именно поэтому Google и показывает им результаты на русском.

При этом украинские власти, несмотря на заявления об обратном, продолжают активно пользоваться русским языком. В пример она привела интервью украинского лидера Владимира Зеленского, где тот говорил по-русски, забыв английский.

Ямпольская подчеркнула, что Украина остается русскоязычной страной. Она выразила уверенность: право на использование русского языка на всех этих территориях будет восстановлено, в том числе как один из результатов победы в СВО.

До этого комитет Верховной рады по гуманитарной и информационной политике одобрил поправки к закону о культуре, предусматривающие запрет всего русскоязычного культурного продукта и его исполнения. На Украине будут запрещены в том числе песни на русском языке, которые слушают жители страны, а также публичные выступления с ними.

