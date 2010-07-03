Милонов готов сфотографироваться в плавках ради барнаульской учительницы

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что готов сфотографироваться в плавках, чтобы поддержать учительницу из Барнаула. При этом парламентарий выразил сомнение, что педагог потеряла работу только из-за фото в купальнике, сообщает ИА "НСН".
"Если именно эта фотография явилась основанием для увольнения, то это – бред. Это грубейшее нарушение прав, нужна реакция Трудовой инспекции", – заявил Милонов. По его словам, ни для кого не секрет, что, например, в отпуске учителя "почти все фотографируются в купальниках". "Люди обычно плавают в купальниках, а если кто это делает в тулупе, то как раз его надо проверить на психическую вменяемость", – с иронией отметил депутат.
В то же время парламентарий подчеркнул, что хотел бы услышать и версию директора школы. Чтобы разобраться в ситуации, необходимо знать позицию обеих сторон, напомнил он.
Милонов не исключил, что "купальник лишь стал последней каплей". Если же рассказ учительницы абсолютно соответствует фактам, то парламентарий пообещал "подписать письмо в ее защиту, устроить флешмоб и сфотографироваться на пляже в купальных костюмах в начале весны".
Педагог одной из барнаульских школ оказалась в центре скандала после публикации в соцсетях фотографий в закрытом спортивном купальнике и легком платье. Оба снимка были сделаны после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. Фото вызвали возмущение у некоторых родителей, хотя другие вступились за педагога. По словам учительницы, директор школы сообщила ей о недовольстве родителей и с тех пор на ее уроки постоянно приходили с проверками. В итоге женщина написала заявление об уходе.
При этом в руководстве школы отрицают какие-либо придирки и проверки в отношении педагога. Ситуацией уже заинтересовалось в Минпросвещения. Там пообещали выяснить обстоятельства увольнения учительницы.
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