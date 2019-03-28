"Я подписываюсь на своих учеников": учителя России – о поведении педагогов в соцсетях

Очередная история с увольнением барнаульской учительницы из-за фото в купальнике получила неожиданный поворот. Алтайский министр образования и науки Максим Костенко предложил ей создать правила поведения в соцсетях для педагогов и вести этот курс в институте для повышения квалификации. Идею уже поддержали в Минпросвещения РФ.

А что об этом думают самые продвинутые преподаватели? Трое победителей всероссийского конкурса "Учитель года России" рассказали Москве 24 о том, общаются ли они с учениками в интернете, какой контент выкладывают на своих страницах и что думают по поводу курса безопасного поведения в соцсетях.

Алихан Динаев, "Учитель года России – 2018", преподаватель обществознания и права

С предложением про курс для педагогов я пока не ознакомился, но обязательно это сделаю в ближайшее время. Сам я не только активно пользуюсь соцсетями и взаимодействую через них с детьми, но даже использую соцсети как важный, полезный и эффективный инструмент в своей работе. И речь не только о том, что я веду свои страницы во "ВКонтакте", Instagram и Facebook. У меня с каждым классом и группой есть сообщество в различных соцсетях и мессенджерах, где мы находимся почти в формате 24/7, в режиме открытого диалога.

Дети задают мне вопросы, я отвечаю, мы делимся какими-то ссылками, фотографиями, видео, новостями и событиями. С одной стороны, мы просто общаемся для того, чтобы улучшить взаимоотношения и сплотить нашу группу и класс. С другой, я использую это как педагогический инструмент, чтобы сообщить ученикам новости, дать домашнее задание, посоветовать, что почитать и посмотреть.

Мой аккаунт в соцсети – это аккаунт не только учителя, но и человека, отца, мужа, сына, дяди. Хотя в силу специфики моего нынешнего статуса 80% контента – это профессиональные заметки, посты и фотографии, но, безусловно, я делюсь и какими-то радостными событиями из своей личной жизни.

Дети сами активно комментируют мои посты и ставят лайки. Более того, мои ученики считают важным и ценным, если я как учитель захожу на их страницы, ставлю им лайки и пишу комментарии. Я десятки раз с их стороны слышал обиды: "Почему вы ему поставили лайк, а мне нет?", "На нее подписались, а на меня – нет?" Для них сегодня это крайне важно, поэтому я подписываюсь на своих учеников, почему нет?

Грань между личным и профессиональным в соцсетях, безусловно, очень размыта. Наша профессиональная составляющая – это неотъемлемые аспекты нашей личности, и, наоборот, наша личность определяет нашу профессию. Но все же внутренние правила есть у каждого человека. Я не считаю, что учительница из Барнаула сделала что-то такое, за что ее можно было бы увольнять. Я на ее стороне и считаю, что на своей странице человек может публиковать то, что он считает нужным. Но при этом он должен понимать, что он – учитель, он – публичный человек, и за его действиями, словами, поступками, записями и фотографиями следят, на него смотрят и ставят его в пример.

С родителями учеников у меня нет групп в соцсети, но мы с ними тоже всегда на связи в интернете. Они мне пишут, оставляют комментарии, ставят лайки, и вообще сегодня, в 2019 году, родители гораздо реже приходят ко мне вживую и редко звонят, но через соцсети мы довольно активно поддерживаем связь.

Пока курс безопасного поведения педагогов в соцсетях находится на стадии идеи, мне сложно оценить его потенциал, надо сначала посмотреть на содержание этого курса. Но в целом я не думаю, что есть острая потребность в подобных курсах. Преподаватели – взрослые, грамотные, профессиональны люди, которые могут самостоятельно решать подобные проблемы.

Алла Головенькина, "Учитель года России – 2014", преподаватель биологии

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Мне кажется, у нас, учителей, достаточно культуры, чтобы понимать, как вести себя в соцсетях и в обществе в целом. Но касается ли вопрос безопасного поведения в соцсетях только педагогов? А нужен ли такой курс, например, для корреспондентов? А для ученых? Тогда, наверное, не стоит дробить публичные профессии. Профессия учителя такая же публичная, как, например, врач. Не вижу в этом курсе острой необходимости.

Для меня соцсети являются одним из средств коммуникации, особенно с детьми, которые находятся на расстоянии (я преподаю в лицее, где учатся 30% детей из других регионов России). Также дети могут быть на каникулах, или я в командировке. С таким форматом взаимодействия трудностей не возникает, и я не собираюсь быть закрытой в свободном пространстве интернета. Коммуникация посредством соцсетей – это и образовательная сфера, и сфера личного общения.

Такое общение уже является частью моей жизни, ни одна моя страница (ВК, Instagram, Facebook) не является закрытой. Это та рука помощи, то окно, через которое я могу и рада общаться со многими учениками и другими коллегами. Любой человек понимает, какая информация для него является публичной, а какая – его личным пространством.

Если у меня есть какие-то внутренние запреты, то их для себя устанавливаю только я, не считаю правильным масштабировать свой опыт на других людей. Каждый человек вправе выкладывать в Сеть то, что он считает нужным в силу своего воспитания, норм и правил поведения. Свобода – это для меня ответственность.

Учитель – тот человек, который воспитывает своим личным примером, словом и личным опытом. Возможно, я консервативна, но я училась у своих учителей, стараюсь им подражать и благодарна за то, что они были в моей жизни. И вообще хотелось бы, чтобы СМИ показывали превосходных учителей с их страницами в соцсетях, которые гордятся своей профессией, любимы учениками и их родителями.

Сейчас у нас происходит какой-то инцидент c учителем, он настолько мизерный, но при этом начинает масштабироваться. А ведь в каждом регионе есть много учителей, достойных восхищения, и нужно делать акцент именно на этом. Такая информация будет усилением опыта и послужит гораздо лучшим примером, чем рассказ о негативных случаях, которые являются нонсенсом. Нам не хватает гордости и доброты по отношению к близким людям.





Андрей Сиденко, "Учитель года России – 2013", преподаватель информатики

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Я специально никогда не заводил группу в соцсети для публикации информации и в целом сейчас стал реже взаимодействовать с учениками в соцсетях. На данный момент есть только тематические чаты в мессенджерах, через которые мы с детьми оперативно обмениваемся информацией. Например, я могу передать им задание, презентацию или текст статьи для дальнейшей работы, а также сделать быстрый опрос. Мессенджер нужен для решения оперативных вопросов, для всего остального я использую сайт учителя (созданный мной 10 лет назад для взаимодействия с учениками) и иногда канал на "Яндекс.Дзен" для публикации новых материалов.

У меня есть Facebook, но дети им не пользуются. А в Instagram, несмотря на то, что у меня открытый профиль, ученики сами меня не добавляют. Возможно, они не готовы делиться своим контентом, ведь у детей тоже есть какая-то зона приватности, которую они не хотели бы нарушать. Из личных бесед с учениками, а также из различных исследований становится понятно, что многие дети не хотят, чтобы взрослые видели их аккаунт.

Каждый человек имеет право на личную жизнь. И учитель как источник информации в социальной сети должен сам принимать решение, как и что публиковать. Если он вообще не хочет публиковать информацию о себе, то необходимо сделать этот аккаунт приватным.

В этом случае его страница будет доступна только для друзей. И если педагог сомневается в том, стоит ли добавлять ученика в "Друзья", то просто не нужно этого делать.

Я думаю, что курс безопасного ведения соцсетей для педагогов теоретически может помочь в борьбе с проявлением кибербуллинга (травли в интернете. – Прим.ред.) в Сети. Любой человек, взрослый или подросток, должен знать о том, как эти вопросы регулировать, как избежать таких ситуаций и не стать жертвой кибербуллинга. Также может быть в целом полезна тема безопасного ведения своего аккаунта в Сети. Например, разговор о подборе правильного пароля, о том, кто может комментировать посты, кому доступен публикуемый учителем контент, как реагировать на явно негативные комментарии и другие азы цифровой безопасности. Курс должен быть построен таким образом, чтобы учитель эти знания мог транслировать на разговоры со своими учениками и научить их этим навыкам тоже.

Все остальные вопросы, которые могут быть затронуты в данном курсе, довольно очевидны, поэтому вряд ли такой курс переделает педагогов, которые уже сформировали свой контент и стиль поведения в соцсети. С точки зрения культуры, что делать можно, а что нельзя – и так регулируется нормами морали и профессиональной этики, выходить за которые ни в реальной жизни, ни в виртуальной не стоит.