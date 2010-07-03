Минпросвещения поддержало идею курса для педагогов о ведении соцсетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

В Минпросвещения РФ поддерживали идею преподавания курса безопасного ведения социальных сетей для педагогов.

"Опрос об актуальности данной работы запущен в официальной группе министерства, посвященной помощи педагогам, в социальной сети "Одноклассники", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы министерства.

Группа в соцсети, где размещен опрос, называется "Мы учителя". Среди возможных вариантов ответа: "Да, программа интересная", "Да, но нужно разобраться с содержанием программы", "Нет, такой курс был бы совершенно неинтересен".

Также отмечается, что вопрос о разработке курса планируется включить в повестку заседания Общественного совета министерства.

Ранее сообщалось, что алтайский министр образования и науки Максим Костенко предложил учительнице Татьяне Кувшинниковой, которая уволилась из-за снимков в купальнике и легком платье, создать правила поведения в соцсетях для педагогов. Учительница согласилась. Новую программу она будет вести в институте для повышения квалификации.