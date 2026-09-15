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15 сентября, 10:17

Происшествия

В Новосибирской области иностранца оштрафовали за въезд в РФ по чужому паспорту

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В Новосибирской области суд оштрафовал иностранца, который незаконно пересек границу России по чужому паспорту, чтобы попасть на похороны родственника. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Как установил Карасукский районный суд, Аскарбек Айгазинов 7 июля прибыл в автомобильный пункт пропуска "Павловка" в Карасукском районе. Для въезда в РФ и посещения похорон мужчина предъявил сотрудникам погранконтроля заведомо не принадлежащее ему удостоверение личности на имя другого лица. Так он ввел в заблуждение пограничников и незаконно пересек госграницу.

На следующий день мужчина вернулся в тот же пункт пропуска, чтобы выехать в Казахстан, и снова предъявил чужой документ. Однако его действия пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Айгазинова признали виновным по двум статьям УК РФ. По совокупности преступлений ему назначен штраф в размере 45 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее 40-летний гражданин Литвы попытался незаконно пересечь границу с РФ через закрытый погранпункт "Нида", протаранив шлагбаумы на автомобиле. Встретив препятствие на российской стороне, он вернулся на территорию Литвы и скрылся. Спустя время его задержали.

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