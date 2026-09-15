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15 сентября, 10:48

Культура

Дрессировщик Аскольд Запашный вернется к работе после недомогания в ближайшее время

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Народный артист РФ, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный вернется к работе после недомогания в ближайшее время. Он находится дома, сообщила пресс-служба учреждения.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что ночью Запашный перенес приступ аритмии. По данным изданий, ему вызвали врачей.

"У Аскольда Вальтеровича действительно было ухудшение самочувствия, но врачи оказали всю необходимую помощь – госпитализация не понадобилась", – указал цирк.

До этого народный артист России Александр Михайлов перенес тяжелую форму пневмонии во время гастрольного тура по военным гарнизонам Крыма. По его словам, инфекция попала в организм из-за работы вентилятора.

Михайлов рассказал, что лечился 1,5 месяца. Врачи ставили ему по пять капельниц в день.

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