В Биологическом музее имени Тимирязева покажут коллекцию пеларгоний

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Обширную коллекцию пеларгоний представят 16 сентября в Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Экспозиция станет заключительным мероприятием ежегодного цикла "Цветы наших садов", который музей проводит совместно с клубом "Цветоводы Москвы". Основное внимание на этот раз уделят зональным пеларгониям – самой многочисленной группе растения, насчитывающей в мире более 75 тысяч сортов.

Посетители смогут пообщаться с коллекционерами и получить советы по выращиванию растений. Им расскажут, как правильно поливать и подкармливать пеларгонии, формировать кусты и добиваться длительного и обильного цветения. Гости также смогут приобрести растения, выращенные членами клуба.

Отдельно специалисты объяснят разницу между пеларгонией и геранью. Несмотря на принадлежность к одному семейству, это разные растения – герань приспособлена к умеренному климату и может зимовать в открытом грунте, а пеларгония происходит из Южной Африки и не переносит холод средней полосы. Поэтому в теплое время года ее можно выращивать на улице, но осенью растение необходимо переносить в помещение.

Свое название зональные пеларгонии получили благодаря характерной отметине на листьях. Она может выглядеть как четко очерченное кольцо или размытое пятно, причем ее оттенок зависит от освещения и времени года. Цветки бывают белыми, розовыми, красными и фиолетовыми, а у некоторых сортов необычно окрашены сами листья.

Выставки серии "Цветы наших садов" проходят с 2023 года. С мая по август 2026 года ее мероприятия посетили более пяти тысяч человек. Выставки организовывали как в основном здании музея на Малой Грузинской улице, так и в "Биокластере" в павильоне № 31 "Геология".

Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева основали в 1922 году по инициативе Бориса Завадовского. Основная экспозиция размещается в бывшей усадьбе Петра Щукина. Фонды музея насчитывают более 110 тысяч предметов, среди которых, например, уникальные антропологические реконструкции и зоологические сборы известных отечественных натуралистов.

"Биокластер" считается первым и единственным в России пространством, объединяющим основные современные направления биологии.

Выставка пройдет в основном здании музея на улице Малой Грузинской, в доме 15. Посетить ее можно по музейному билету.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" открыли выставку "Дикоросы". Она будет работать до 4 октября. В экспозиции представлены художественные образы дикорастущих трав, цветов и ягод, также впервые в нее вошли алтей лекарственный и термопсис ланцетный, используемые в фармацевтике.