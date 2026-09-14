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14 сентября, 09:31

Город

Художественная выставка "Дикоросы" заработала в "Аптекарском огороде"

Фото: МАХ/"Аптекарский огород МГУ"

Художественная выставка "Дикоросы" открылась в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Она будет работать до 4 октября, сообщила пресс-служба сада.

В экспозицию вошли художественные образы дикорастущих трав, цветов и ягод. Впервые на выставке представлены алтей лекарственный и термопсис ланцетный. Эти растения используются в современной фармацевтике, в том числе при создании препаратов от кашля.

"Через искусство можно увидеть знакомую природу совершенно иначе: узнать, где растет растение, как выглядит в природе, какую роль играет в экосистеме и жизни человека", – говорится в сообщении.

Ранее в музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка "Ненаивное наивное", посвященная наивному искусству XX века. Экспозиция разместилась в 11 залах, где представлены работы художников-самоучек, рассказывающие о бытовой и духовной жизни через призму личного опыта.

На выставке можно увидеть родственные явления, например работы ремесленников, создававшиеся в мастерских. Такие картины писались быстро, а сюжеты повторялись.

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