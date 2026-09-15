"Вкусвилл" проверил шаурму после сообщения о кишечной палочке

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

"Вкусвилл" провел внутреннюю проверку после получения от Роспотребнадзора информации об обнаружении бактерий группы кишечной палочки в шаурме, и не выявил отклонений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о госпитализации москвича с признаками бактериального гастроэнтерита после употребления шаурмы "Вкусвилл" с рваной говядиной. По данным канала, Роспотребнадзор провел контрольную закупку этого блюда, после чего в нем обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

Во "Вкусвилле" отметили, что на момент получения информации срок годности проверенной партии уже истек, поэтому в продаже ее не было. Исследования других партий показали их соответствие необходимым требованиям, уточнили в пресс-службе.

При этом покупатель напрямую во "Вкусвилл" с жалобой не обращался, как и другие клиенты с аналогичными претензиями. В компании добавили, что на микробиологические показатели могут влиять не только производственные процессы, но и температурные условия хранения, перевозки и употребления продукта.

После проверки изготовитель усилил санитарно-гигиенический контроль на производстве. В частности, увеличили частоту проверки чистоты рабочих поверхностей, мойки и дезинфекции, а также усилили контроль сырья и готовой продукции перед отгрузкой, включая проверку логгеров и температуры. Кроме того, компания проведет дополнительный аудит поставщика.

Ранее уголовное дело возбудили в Казани после отравления посетителей кафе Nan Kebab. Поводом стали публикации в СМИ, согласно которым 12 и 13 сентября в городе зарегистрировали 33 случая кишечной инфекции, у 22 пострадавших лабораторно подтвердили сальмонеллу. Все они ели в заведении 9–11 сентября – в основном шаурму, закрытую пиццу и кебаб.