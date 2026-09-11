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11 сентября, 21:58

Общество

Ресторан "Frank by Баста" на Сретенке опроверг информацию об отравлениях

Фото: ТАСС/Виолетта Буткова

Ресторан "Frank by Баста" на улице Сретенке в Москве опроверг информацию об отравлениях посетителей. Об этом РБК заявили в пресс-службе заведения.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд приостановил работу точки общепита на 90 суток из-за нарушения действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологических норм.

В ресторане уточнили, что для них важны качество обслуживания и безопасность гостей. По данным пресс-службы, заведение временно приостановило работу из-за реновации приточно-вытяжной системы и модернизации оборудования кухонного блока. Эти работы повысят эффективность вентиляции и сократят попадание производственных запахов во внешнюю среду.

"Мы внимательно относимся ко всем вопросам, связанным с работой ресторана и ее влиянием на окружающую среду", – добавили там и уточнили, что работу заведения планируется возобновить в ближайшее время.

До этого Тверской суд Москвы приостановил работу одного из ресторанов "Траттория Венеция". Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Роспотребнадзор провел проверку после отравления двух несовершеннолетних гостей. Специалисты выяснили, что продукцию в заведении преимущественно хранили на полу, а некоторые продукты были с истекшим сроком годности.

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