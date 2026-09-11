Россиянка Пушкарева вышла в финал юниорского US Open

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Россиянка Анна Пушкарева вышла в финал юниорского Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке. В полуфинале она обыграла чешку Яну Ковачкову со счетом 6:1, 7:5.

В финальном матче Пушкарева встретится с победительницей пары между китаянкой Сунь Синьжань и американкой Чуквумелидж Кларк.

Для 17-летней российской теннисистки это первый финал на юниорских турнирах Большого шлема. Она стала первой представительницей России за 16 лет, которой удалось дойти до финала юниорского US Open.

Ранее испанец Карлос Алькарас уступил представителю США Бену Шелтону в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису. Встреча, которая длилась 4 часа 28 минут, завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7) в пользу американца. В настоящее время Шелтон занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.